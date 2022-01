Covid: Da lunedì 24 Puglia in zona gialla, ecco cosa cambia

Da lunedì 24 gennaio la Puglia in fascia gialla. Ecco cosa cambia:

-mascherina obbligatoria in tutti i luoghi all’aperto e al chiuso;

-ci si può spostare tra regioni e comuni senza l’autocertificazione e senza green pass;

-la zona gialla non prevede il coprifuoco;

-aperti bar e ristoranti. Si può mangiare al chiuso solo se si ottiene il super green pass (obbligatorio dal 10 gennaio anche per consumare all’aperto nelle strutture di ristorazione);

-le discoteche sono chiuse fino al 31 gennaio 2022;

-super green pass anche per cerimonie pubbliche e feste (dal 10 gennaio comprese quelle per i matrimoni);

-cinema, teatri, luoghi di spettacolo, stadi, eventi sportivi sono aperti solo a chi ha il super green pass e con mascherina FFP2;

-tutti i negozi e i centri commerciali sono aperti (dal 1° febbraio 2022 serve il green pass base ad eccezione dei servizi essenziali);

-aperti parrucchieri e centri estetici (dal 20 gennaio 2022 serve il green pass base);

-aperte palestre, piscine e centri benessere (dal 10 gennaio serve il super green pass anche all’aperto);

-le scuole di ogni ordine e grado sono regolarmente aperte.

Dal 10 gennaio il super green pass serve per salire su ogni tipo di mezzo di trasporto pubblico urbano ed extraurbano.Ricordiamo che il super green pass si ottiene con una sola dose di vaccino; mentre il green pass base con un tampone negativo che ha durata di 48 ore’.