Ancora una giornata con il numero dei morti in doppia cifra quella di oggi per quanto riguarda il Covid in Puglia, così come era già successo ieri e negli ultimi giorni. Dall’altro lato della medaglia, però, la buona notizia è che continuano ad aumentare i guariti e questo conferma la tendenza di questa Variante Omicron che, soprattutto sui vaccinati con terza dose già somministrata, colpisce in maniera lieve e ci mette poco per andar via.

Covid in Puglia, i dati di oggi

emergenza coronavirus

I dati del consueto bollettino epidemiologico odierno, redatto sulla base delle informazioni del Dipartimento Promozione della Salute, ci dicono che su 53.741 test effettuati sono stati registrati 7.267 nuovi casi di Covid in Puglia. Questa, invece, è la suddivisione dei nuovi casi provincia per provincia: 2.256 nel barese, 1.113 nel foggiano, 805 nella Bat, 1.320 in provincia di Lecce, 707 nel brindisino, 981 in provincia di Taranto. Sono, purtroppo, ancora 10 i decessi da registrare. Ad oggi in totale sono 134.483 le persone attualmente positive in Puglia, numero che scende rispetto ai 143.357 di ieri (-8.874). Per quanto riguarda le ospedalizzazioni, invece, si registrano 694 ricoveri in area non critica e 68 in terapia intensiva.