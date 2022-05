Sono 429 i positivi al covid oggi nella provincia di Latina

Pubblicato il 12 Maggio, 2022

Si mantiene su valori stabili il numero di nuovi positivi giornalieri al covid 19 nel territorio della Asl di Latina. Anche oggi, infatti, la cifra comunicata attraverso il bollettino giornaliero è di 429 nuovi positivi, in linea con quanto accaduto nei giorni scorsi. Di questi, poco meno della metà sono concentrati su Latina (127) e Aprilia (62). Per il resto casi nei comuni di Formia 34, Terracina 32, Fondi 26, Sezze 21, Cisterna 20, Cori 10, Pontinia 10, Priverno 10, Ponza 8, Sabaudia 8, Santi Cosma e Damiano 8, Gaeta 7, Sermoneta 7, San Felice Circeo 6, Maenza 5, Lenola 3, Monte San Biagio 3, Roccagorga 3, Sonnino 3, Sperlonga 3, Spigno Saturnia 3, Itri 2, Norma 2, Roccasecca 2, Ventotene 2 e Minturno 2.

Non vengono segnalate vittime e c’è un solo ricovero a fronte di 147 persone che sono risultate negative.

Sul fronte vaccinale, infine, prestazioni solo per i maggiori di 12 anni, ieri. E cioè: 2 prime dosi, 1 seconda, 43 terze e 130 quarte, per un totale di 176 vaccini inoculati.