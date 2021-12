Covid: Variante Omicron, Iss ‘Casi caratterizzati da sintomi lievi’

“Al momento i casi che si sono registrati sembrano per lo più caratterizzati da sintomi lievi, ma per ora non disponiamo di elementi tali da fare previsioni sulla sua patogenicità”. Lo afferma Anna Teresa Palamara, capo del dipartimento malattie infettive dell’Iss che sta studiando la nuova variante. “Tutti i virus tendono ad adattarsi al loro ospite, ma non possiamo sapere quando questo avverrà, serve tempo e studio per capire”, aggiunge.