Cristina D’Avena sempre riservata su rapporto col compagno: una lite cambia tutto?

Pubblicato il 12 Maggio, 2022

Cristina D’Avena, nota donna dello spettacolo e interprete dei più grandi successi nell’ambito delle sigle dei cartoni animati, torna a far parlare di sé e della sua vita privata.

Un lite con il compagno?

Da anni infatti Cristina è legata a un uomo che lavora lontano dal mondo dello spettacolo, Massimo Palma, un imprenditore. Nel corso degli anni ha detto di lui soltanto che è un uomo meraviglioso che la ama tanto, ma con il quale di recente avrebbe avuto una lite. Il riserbo comunque c’è sempre stato e la coppia non ha avuto figli. Secondo quanto riportato da Gossip Blog, in un’intervista rilasciata a Chi ha confermato di mantenersi riservatissima anche di fronte alla notizia di questa probabile lite.

Rivelazioni sull’assenza dei figli

Oltre a tutto questo è stato detto a Oggi da Cristina come la mancanza di figli speri che non diventi un rimpianto e si anche chiesta come sarebbe stata la sua vita se ne avesse avuto almeno uno.