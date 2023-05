Debora Caprioglio si mette a nudo e fa confessioni bollenti: “I film erotici, gli amori “impossibili” e quell’aneddoto divertentissimo con Fabrizio Frizzi…”

Pubblicato il 3 Maggio, 2023

Oggi 3 maggio Debora Caprioglio festeggia i suoi primi 55 anni e ha voluto ripercorrere la sua carriera rilasciando un’intervista a Il Corriere della sera, senza trascurare alcuni particolari bollenti.

Il sogno di fare la ballerina e l’amore “impossibile” con Klaus Kinski

Da ragazzina Debora Caprioglio sognava di fare la ballerina classica, ma il suo fisico prorompente la fece desistere. “Non avevo proprio il fisico da danzatrice classica e ho fatto il liceo classico. Avevo due strade: diventare avvocato o fare teatro”. A 17 anni vinse il concorso “Un volto per il cinema” e iniziò a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo dove, ad appena 17 anni, iniziò un amore “impossibile” con il regista Klaus Kinski, che aveva 62 anni.

Con lui debuttò sul grande schermo, prima come comparsa in “Nosferatu a Venezia” nel 1988 e poi come protagonista in “Grandi cacciatori” nel 1989. Un rapporto fatto di litigi furiosi che l’attrice descrive così: “Klaus cercava la serenità. Era un uomo dotato di una grande leggerezza: amava la cucina italiana, raccontare aneddoti, stare in compagnia, divertirsi. Ma nel fondo Klaus era un uomo inquieto, come lo sono in genere gli artisti. Non è stato facile stargli accanto…”.

La svolta “hot” di Debora Caprioglio con “Paprika”

Poi ci fu l’incontro con Tinto Brass che ha rappresentato la svolta per Debora Caprioglio, il regista che ha lanciato attrici di successo come Serena Grandi e Anna Ammirati. Tempo fa, ospite di Caterina Balivo, l’attrice ha raccontato che quando Brass chiamò a casa sua la mamma gli chiuse il telefono in faccia pensando ad uno scherzo.

La Caprioglio, dopo aver letto il copione, disse che lo buttò nel cestino, ma Brass insistette e la convinse: “Si comportò da vero gentiluomo. E’ una persona cortese e gentile, oltre che molto colta. Mi corteggiò con classe e mi sedusse con i suoi modi. Come dirgli di no?”. A quanto pare tra i due, oltre ad una grande stima professionale, ci fu anche un piccolo flirt come rivela lo stesso regista in una sua autobiografia: “Il primo giorno delle riprese di Paprika, entrai nel suo camerino mi avvicinai e la baciai. Fu l’inizio di una forte passione”.

L’amore con Angelo Maresca

L’amore poi è arrivato, ma non è durato molto. Nel 2008 ha sposato l’attore e regista Angelo Maresca, un amore durato 10 anni che però lei ricorda con piacere: “Ho sposato Angelo che avevo 40 anni, sono stati anni meravigliosi. Ma ora io e lui non stiamo più insieme. È finita, siamo legati, ma le nostre strade si sono divise. È sempre un dolore, un fallimento, anche se non è stata una chiusura”.

I due hanno comunque continuato ad avere un bel rapporto. Non hanno avuto figli e l’attrice ha rivelato di non aver mai avvertito l’esigenza della maternità.

Un’altra svolta “drammatica” e l’aneddoto con Fabrizio Frizzi

Dopo una serie di film “leggeri”, che l’hanno consacrata come sex symbol del cinema italiano, è poi arrivata la svolta drammatica nel suo ruolo di attrice con la partecipazione al film “Con gli occhi chiusi”. Poi ha deciso di dire addio al cinema per dedicarsi al teatro, alla tv e alla fiction.

Proprio durante una fiction, “Non lasciamoci più”, conobbe il compianto Fabrizio Frizzi col quale instaurò una bella amicizia. Proprio durante alcune scene successe un aneddoto che lei ama raccontare. Le fu chiesto se sapeva guidare e lei rispose di sì. Pur avendo la patente in realtà non aveva grandissima esperienza di guida e così, mentre stava girando una scena in auto con Frizzi, sbagliò manovra e andò a schiantarsi dentro un bar.

Frizzi era terrorizzato, ma per fortuna nessuno si fece male. “Fabrizio mi mandava messaggi ogni 14 agosto – racconta la Caprioglio – in ricordo della scampata sciagura. Era una persona straordinaria dotata di un’umanità immensa, grande umiltà. Era il fratellone di tutti, era stupendo”.