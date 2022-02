Diretta in chiaro per il derby Monopoli-Virtus Francavilla

Monopoli-Virtus Francavilla, gara valida per la 24a Giornata del Girone C di Serie C, sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Antenna Sud – canale 13. A partire dalle 17:00 ampio pre-partita, collegamenti dallo stadio Veneziani e post-partita in diretta. Si tratta della ventunesima delle trentasei di Serie C trasmesse in esclusiva dal Gruppo Distante.