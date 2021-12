Addio don Emilio. Il dolore di Parete (CE) chiusa nel suo lutto cittadino

Ogni lutto porta con sè dolore e mestizia. Quando però a strappare all’affetto dei suoi cari una persona è una malattia infima e oserei dire quasi invisibile, il dolore si mischia all’impotenza e talvolta anche all’affanno di non potersi confrontare con un nemico invisibile che talvolta, addirittura si sottovaluta, tanto è subdolo.

Per Parete il giorno del dolore

E’ quanto accaduto alla comunità di Parete (CE) che si vede orfana del suo sacerdote, e prima dell’uomo che è amato da tanti e che ha tanti ha corrisposto l’affetto di un padre, di un fratello per chi gli è stato affidato per essere guidato nella vita della Fede. Don Emilio Tamburrino ha lasciato questa terra in cui abitiamo, talvolta con affanno, altre volte con la gioia di figli, soprattutto quando incontriamo una persona buona che è in grado di trasmettere quel suo amore con i gesti e le parole. E questo è proprio il caso di don Emilio. Tanti i ricordi che oggi invadono le strade, il web, i pensieri di chi lo ha conosciuto e ha potuto godere della sua bontà.

Oggi pomeriggio il corpo mortale di don Emilio sarà condotto nella sua amata parrocchia, San Pietro Apostolo a Parete (CE) da dove fanno sapere che “coloro che lo desiderano potranno liberamente rendere omaggio alla memoria di Don Emilio a partire da oggi pomeriggio alle 14:30. Questa sera alle ore 20:30 ci sarà una Veglia di preghiera. Domani, venerdì 3 dicembre, la chiesa sarà aperta dalle 6:30 in maniera continua fino alle 15:30 ora di inizio della Celebrazione esequiale.Durante questo congruo spazio di tempo ognuno potrà passare in chiesa ricordando di osservare le norme anti-Covid”.

Il lutto cittadino

“Venerdì 3 dicembre – fa sapere il sindaco di Parete Gino Pellegrino – la città di Parete sarà in Lutto Cittadino. Il nostro caro Don Emilio ci ha lasciati. Parete piange il suo caro Parroco”.

Alle 15:30 avrà inizio la Celebrazione esequiale. Per evitare assembramenti la celebrazione sarà trasmessa su TeleClubItalia (Canale 98).