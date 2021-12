Dopo gli incidenti delle scorse ore, ancora un dramma sfiorato nel Salento per un altro sinistro, dalla dinamica assai rocambolesca, che ha rischiato di concludersi in tragedia. Per fortuna, l’epilogo ha visto soltanto una donna essere trasportata in Ospedale con codice giallo perché lievemente ferita e non in condizioni gravi. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 5 dicembre, a Nardò, in una zona centrale della città, esattamente nei pressi di Corso Galliano. La protagonista dello sfortunato incidente è stata una 30enne del posto alla guida di una Fiat Bravo. Da una prima ricostruzione dell’accaduto sembra che l’auto abbia colpito prima una Citroen C3, sradicandone la ruota posteriore, poi di rimbalzo sarebbe finita contro il muro di un’abitazione dal lato opposto. In questa corsa folle, infine, avrebbe urtato una Fiat Punto per poi ribaltarsi e restare capovolta sull’asfalto.

Dramma sfiorato nel Salento, 30enne in Ospedale con codice giallo

Questa dinamica assai rocambolesca rende anche l’idea di quanto si possa parlare davvero di dramma sfiorato nel Salento. Un pedone di passaggio, per esempio, che fortunatamente non c’era, avrebbe potuto averne la peggio e trasformare l’episodio in tragedia. La 30enne alla guida della Fiat Bravo è stata medicata dai sanitari del 118 giunti sul luogo del 118 e poi condotta presso l’Ospedale di Gallipoli, con codice giallo. Le sue condizioni, per fortuna, non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Nardò che hanno compiuto i rilievi del caso.