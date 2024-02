Drammatica faida familiare per una eredità contesa: 60enne pontina in ospedale. La figlia salvata dalla Polizia

Pubblicato il 19 Febbraio, 2024

Ci sarebbe una eredità contesa alla base della sanguinosa faida familiare scoppiata nella frazione di Campoverde, ad Aprilia; una villetta contesa che ha fatto esplodere la scintilla della violenza. Una donna di circa 60 anni è stata ricoverata in ospedale in seguito a ferite riportate alla testa e al ginocchio, causate da un’aggressione perpetrata con un bastone dalla madre ottantenne.

Cronaca di un’Aggressione Annunciata

Come riportato di colleghi de Il Messaggero, l’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, all’interno della villetta bifamiliare dove madre e figlia convivono, un luogo già teatro di simili episodi di violenza in passato. Nonostante non sia ancora chiaro il motivo scatenante l’ultima lite, l’anziana madre ha aggredito fisicamente la figlia, colpendola ripetutamente. La vittima, dopo l’aggressione, ha tempestivamente allertato i soccorsi, che sono intervenuti rapidamente sul posto.

L’Escalation della Violenza

L’arrivo di una pattuglia di polizia da Cisterna e di un’ambulanza del 118 non ha immediatamente placato gli animi. La situazione è ulteriormente degenerata con l’arrivo della nipote della donna ferita, che ha tentato di intervenire in sua difesa ma è stata a sua volta assalita verbalmente e fisicamente da altri membri della famiglia. La tensione ha raggiunto il culmine quando due aggressori hanno minacciato ulteriormente la giovane con un martello di ferro e una scopa da cucina, prima dell’intervento decisivo delle forze dell’ordine che ha scongiurato ulteriori violenze.

Un Contesto Familiare Complesso

Questo non è il primo episodio di violenza registrato all’interno di questa famiglia. Denunce precedenti e interventi dei carabinieri di Aprilia testimoniano una lunga storia di conflitti, spesso legati alla villetta contesa, ereditata dai quattro figli e dalla madre. Quest’ultima, ancora residente nell’immobile con la figlia aggredita, sembra essere al centro delle dispute che hanno turbato la vita di questa famiglia.

