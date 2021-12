È arrivato il grande libro dei quiz sulla storia dell’Inter

Qual è il modo migliore per dimostrare la propria fede interista e, allo stesso tempo, migliorare la propria conoscenza della storia della squadra nerazzurra? Semplice: confrontarsi con i divertenti e affascinanti quiz contenuti all’interno di Il grande libro dei quiz sulla storia dell’Inter, scritto dal giornalista Vito Galasso. Il testo è diviso in tre livelli con 1001 domande a risposta multipla: “principiante” è concepito come fase introduttiva per supporters alle prime armi; “intermedio” è progettato per coloro che sono preparati ma non abbastanza; “esperto” è orchestrato per sostenitori di categoria avanzata, possibilmente sfegatati e con un disturbo ossessivo compulsivo da interismo acclarato. Ogni risposta corretta sarà segnalata nella sezione apposita con la relativa spiegazione approfondita. Quanti gol segnò Giuseppe Meazza nella sua partita d’esordio con l’Inter? Quante partite consecutive ha giocato in nerazzurro Javier Zanetti? Dov’era situato il primo stadio della società?

Domande a cui solo un vero esperto interista può rispondere. In particolare, si scopriranno i dettagli sugli inizi della Beneamata, sulle difficoltà vissute nel periodo bellico, sui tecnici e sui giocatori più vincenti ma anche su quelli meno fortunati, sulle partite diventate imprese e al contempo quelle rivelatesi degli autentici disastri, sui trofei vinti e quelli persi all’ultimo momento, sugli scontri diretti con gli acerrimi nemici che portano il nome di Juventus e Milan, sulla cultura di massa, sui fenomeni di costume, sulla tifoseria, sugli episodi che hanno segnato delle epoche, sulle strutture che hanno ospitato le sue gesta, sui dirigenti più controversi, sulle donne che hanno accompagnato i grandi uomini, sulle date incise nella testa, sui nomignoli affibbiati ai protagonisti e sull’evoluzione del calcio in generale. Mettersi alla prova è sì un atto di coraggio, ma senza estremismi o follie. In questo libro bisogna solo indagare, cercare la soluzione senza googlare, avvalendosi soltanto della propria memoria e della propria passione.

Tra i quiz:

• Dove si disputò il primo derby con il Milan?

A. Lugano

B. Chiasso

C. Locarno

• Chi fu il primo giocatore ad apparire sulle figurine dell’album Panini?

A. Bruno Bolchi

B. Mario Corso

C. Arcadio Venturi

• Quante triplette realizzò in carriera Sandro Mazzola?

A. 1

B. 2

C. 3

• Chi tra questi giocatori ha vinto più titoli con l’Inter?

A. Walter Samuel

B. Maicon

C. Dejan Stanković

• Quanti giocatori dell’Inter sono stati capitani della nazionale italiana?

A. 5

B. 6

C. 7

Vito Galasso è un giornalista e scrittore di Taranto. Con la Newton Compton ha pubblicato 1001 storie e curiosità sulla grande Inter che dovresti conoscere; I campioni che hanno fatto grande l’Inter; L’Inter dalla A alla Z; Il romanzo della grande Inter; Forse non tutti sanno che la grande Inter..; Le 101 partite che hanno fatto grande l’Inter; La storia della grande Inter in 501 domande e risposte e Inter. Capitani e bandiere.