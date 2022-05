Salta la diretta di “E’ sempre mezzogiorno”: silenzio della Rai, Antonella Clerici spiega (VIDEO)

Pubblicato il 10 Maggio, 2022

Una replica. Si è atteso fino a quando è stato possibile. Poi, verificata l’impossibilità di andare in onda, è stata annullatala consueta puntata in diretta delle 12 e si è messa una pezza con una già andata in onda.

Inaspettato cambio di programma per E’ sempre mezzogiorno. E’ la conduttrice del cooking show, Antonella Clerici, a spiegare quel che è successo con un breve video pubblicato su Instagram dalla sua villa di Arquata Scrivia, in Piemonte.

“Ciao amici. Solo per dirvi che oggi non sono in onda perché stanotte ho avuto la febbre molto alta, ho avuto una sorta di intossicazione, quindi non sono stata tanto bene”, ha rivelato la conduttrice mostrandosi in un look casalingo, provata dalla nottata difficile.

Ma Antonella, nonostante il malessere non pare intenzionata a volere stare lontana dal suo pubblico e promette di tornare presto in onda: “Spero domani di essere assolutamente con voi. Quindi a prestissimo, un abbraccio”, ha aggiunto speranzosa.

Chissà quindi se nella puntata di domani Antonella tornerà al timone o la Rai, che non si era premurata di comunicare ai telespettatori il motivo della puntata cancellata, starà già studiando un piano B per sostituirla.

Intanto colleghi e volti televisivi hanno voluto far arrivare alla conduttrice il loro affetto e sostegno. Da Sabrina Ferilli a Mara Venier, fino a Alberto Matano e Andrea Delogu, in tanti hanno inviato auguri di pronta guarigione sotto il post pubblicato dalla conduttrice.