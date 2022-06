Elezioni Taranto: Lacarra (Pd), ‘Campo largo vince sempre’

Pubblicato il 13 Giugno, 2022

”Il campo largo vince: questo ci dicono i primi risultati di queste elezioni amministrative. Nei territori nei quali c’è stato il coraggio di seguire la linea regionale e provinciale dell’inclusione e dell’allargamento il centrosinistra è avanti senza difficoltà. Laddove invece si è scelto l’isolamento, i risultati sono negativi. In generale, anche questa tornata in Puglia conferma la forza e il radicamento della nostra coalizione, saldamente guidata da un Partito Democratico ben strutturato e vincente, assieme alla volontà di continuare a vincere e cambiare il nostro territorio, strada dopo strada, città dopo città.” Lo afferma il Segretario del PD Puglia On. Marco Lacarra.