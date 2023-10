Pubblicato il 28 Ottobre, 2023

La tragedia è avvenuta ieri, 27 ottobre, poco dopo le 13 quando un elicottero che si trovava in volo fra Toscana e Liguria è precipitato al confine tra Carrara e Ortonovo, in località Termo.

Sul posto, allertati da alcuni testimoni che hanno visto cadere il velivolo, soccorritori e forze dell’ordine. L’elicottero è stato visto precipitare in fiamme.

Alcuni testimoni hanno visto il velivolo che si sarebbe schiantato al suolo nella zona di Fontia, località collinare di Carrara (Massa Carrara) al confine con il territorio della provincia di La Spezia.

Stando alle testimonianza raccolte, a precipitare sarebbe stato un piccolo velivolo dal quale sarebbe partita una fiammata seguita poi dallo schianto.

Una colonna di fumo si è successivamente alzata dalla zona dove si è verificata la caduta.

A pilotare l’elicottero c’era una giovane 28enne: chi era

Si chiamava Naomi Maiolani la giovane 28enne morta tragicamente alla guida dell’elicottero precipitato ieri, poco dopo le 13. Aveva le idee chiare sin da ragazzina Naomi e, da sempre, ha seguito la sua passione per il volo. Da quando aveva 14 anni, scelse di iscriversi all’Istituto Aeronautico di Forlì, studi e passione che l’hanno portata ad un vero lavoro. L’ultimo suo volo, ieri, venerdì 27 ottobre, quando, all’ora di pranzo, l’elicottero che stava pilotando è precipitato al suolo sulle colline di Fontia. La ragazza, 28 anni, è morta nello schianto e il suo corpo è stato ritrovato dai soccorritori sotto i resti del velivolo intorno alle 17.

Naomi Maiolani, 28 anni, era residente a Faenza, in provincia di Ravenna, è morta sul colpo; pilotava un modello di elicottero AS350B3 Ecureuil, che era partito dalla Sardegna in mattinata, ed aveva effettuato uno scalo tecnico all’isola d’Elba, pare per il rifornimento di carburante. Quando ha perso quota stava rientrando nel nord Italia, a Sondrio, la base della ditta Elitellina per cui la giovane lavorava come pilota.