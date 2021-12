F-light – Firenze light 2021, tutta la città illuminata per questo Natale 2021

Dall’8 dicembre 2021 fino al 9 gennaio 2022 Firenze si trasformerà nella capitale delle installazioni artistiche luminose. E’ F-Light – Firenze Light festival ldi luci promosso dal Comune e organizzato da MUS.E sotto la direzione artistica di Sergio Risaliti.

Durante il periodo delle feste, alcune delle più importanti piazze della città, da Ponte Vecchio al Museo Galilei, da piazza San Lorenzo alla Camera di Commercio per arrivare a Piazza Santissima Annunziata si trasformeranno in un lungo sentiero luminoso.

La manifestazione, realizzata con il patrocinio della Città Metropolitana di Firenze, con il contributo di Camera di Commercio di Firenze, con il sostegno prezioso di Terna e American Express, il supporto di Unicoop Firenze e EuroAmbiente Green solutions e grazie a Firenze Smart, vedrà come di consueto coinvolta la città nella sua totalità: dalle piazze e monumenti del centro storico fino alle periferie.

“Quello 2021 sarà un Natale speciale, dove si respirerà la voglia di ripartire e rinascere, ma in totale sicurezza – ha commentato il sindaco Dario Nardella presentando le iniziative -. Proprio perché abbiamo tenuto un’attenzione altissima su mascherine, distanziamenti e vaccini ci possiamo permettere un Natale così, altrimenti sarebbe stato molto più complicato. Le varie iniziative hanno visto un lavoro di squadra con tante realtà, partner e sponsor che ci hanno supportato e che ringraziamo per l’attenzione e l’amore dimostrato verso la città. Questo Natale sarà un Natale all’insegna della fiducia e della sicurezza: rispettando le regole vivremo con più serenità. Per questo voglio fare anche un appello ai non fiorentini: venite a Firenze, siamo una città bella e sicura dal punto di vista sanitario, con oltre il 90% di vaccinazioni e dati dei contagi tra i più bassi”.

Tutti i giorni dalle 17:30 alle 24:00 Firenze si accenderà grazie a una serie di illuminazioni d’artista tra cui l’iconico videomapping sul Ponte Vecchio, monumentale proiezione sul tema della “riflessione”. A conclusione dell’anno dantesco, le proiezioni sulla facciata del Museo Galileo e della Camera di Commercio proporranno una visione della Divina Commedia come specchio della condizione umana, mentre l’installazione sul fianco della Basilica di San Lorenzo vedrà un collage di stilemi che si snoda fra il passato di miti come “Narciso” e una riflessione legata alla contemporaneità. E ancora, sulla facciata dell’Istituto degli Innocenti, in piazza Santissima Annunziata, prenderà vita un’opera d’arte visuale che rappresenta simbolicamente la capacità dell’uomo di sfruttare poeticamente i big data e i flussi computazionali dell’intelligenza artificiale. Anche il loggiato del Museo Novecento tornerà ad illuminarsi per l’occasione, così come la facciata della palazzina del Forte Belvedere, la Torre della Zecca, la Basilica di San Miniato al Monte, le Rampe di Giuseppe Poggi, e tutte le porte e le torri che circondano il centro.











Selezione foto F-light

“Un’edizione di luci, specchi e riflessioni – ha detto l’assessore al Turismo Cecilia Del Re – che vuole proprio stimolare una riflessione sul momento in corso per proiettarsi al domani attraverso l’arte digitale della luce. Un progetto che avvolgerà non solo il centro storico ma anche i quartieri della città per animare le feste di ogni rione e valorizzare anche dal punto di vista di promozione del nostro territorio un’offerta sempre più varia e decentrata. Con un ruolo significativo del verde e degli alberi, che diventano simboli luminosi di una necessaria transizione. Un’iniziativa ormai attesa con novità che arrivano ad arricchire la manifestazione con il settore dell’arte digitale come nel caso dell’installazione di piazza Santissima Annunziata dedicata al tema dei big data e dell’intelligenza artificiale: un progetto che dà la possibilità a tanti giovani graphic designers di esprimersi in una città come Firenze che vuole essere sempre più aperta alla creatività dei giovani e delle nuove arti”.

Come di consueto, F-Light – Firenze Light Festival non si limiterà al centro storico ma andrà ad accendere per tutto il periodo natalizio anche gli altri quattro quartieri fiorentini: nel Quartiere 2 farà la sua comparsa l’albero luminoso in piazza delle Cure e una grande stella a Settignano, nel Quartiere 3 saranno protagoniste le luminarie su piazza Bartali a Gavinana e piazza Acciaiuoli, al Galluzzo. E ancora nel Quartiere 4 tornerà l’albero col tunnel luminoso in piazza dell’Isolotto e la fontana di luci in piazza Paolo Uccello. Infine, nel Quartiere 5 comparirà una grande stella luminosa nel Parco di San Donato, a Novoli, e una composizione di sfere in Piazza Dalmazia.

Grazie alla preziosa collaborazione e all’impegno di Firenze Smart F-Light 2021 sarà inoltre l’occasione per ammirare le illuminazioni permanenti che dall’inizio di dicembre accenderanno il David in bronzo al Piazzale Michelangelo, la facciata della basilica di Santa Maria Novella e il campanile della Badia Fiorentina. Ci saranno poi illuminazioni e luminarie speciali, realizzate grazie all’impegno di molte realtà fiorentine che, sposando l’iniziativa, contribuiscono regalando alla città nuove luci e suggestioni. È il caso di via Tornabuoni, dello Stadio Artemio Franchi, del Mercato Centrale, di piazza San Marco, della Torre di San Niccolò e della Rinascente in piazza della Repubblica.

“Il Natale è un momento importante per tutti noi e lo è anche per il commercio e per l’artigianato fiorentino – ha detto l’assessore al commercio e alle attività produttive Federico Gianassi -. Avere una città illuminata ci porta gioia e serenità e aiuta ad affrontare questo periodo molto difficile. Vogliamo essere a fianco di tutte le attività per aiutarle nella ripartenza”.

“Quest’anno è tempo di “Riflessioni” e di specchi. Per guardarsi dentro e capire chi siamo e dove andiamo – spiega Sergio Risaliti, curatore di F-Light -. Riflettere e specchiarsi per conoscersi e riconoscersi assieme agli altri. Riflessioni e riflessi di angolo in angolo, di punto in punto, sugli edifici e nelle piazze. Natale è anche questo scintillio di luci e di riflessi. Un po’ di gioia dopo due anni al buio, nel buio della notte, che abbiamo conosciuto e sofferto con la pandemia. Tempo di rinascita e di cambiamento. Le luci riflettono sulla corrente del fiume Arno, metafora del divenire, del correre del tempo”.

“Orgogliosi di contribuire anche a questa edizione di F-Light, che potrà aiutare il consolidamento della ripresa in atto, spingendo i consumi, anche quelli interni ancora rallentati – ha aggiunto Giuseppe Salvini, Segretario Generale Camera di Commercio.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire ad un evento così significativo come il Firenze Light Festival, che illuminerà la città durante il periodo festivo, rendendo ancora più belle le vie e i monumenti storici della meravigliosa città di Firenze” commenta Werner Decker, Executive Vice President and General Manager – Head of Global Merchant Services International di American Express. “Il sostegno di American Express all’associazione MUS.E va oltre questa iniziativa, contribuendo anche a realizzare le attività di mediazione e valorizzazione culturale attive durante l’anno, per avvicinare tutti alla cultura e all’arte, rendendola accessibile e preservando allo stesso tempo il patrimonio dei Musei Civici Fiorentini a beneficio di ogni tipo di pubblico, locale e internazionale”.



Assiema all’edizione 2021 di F-light 2021 la Sala d’Arme di Palazzo Vecchio ospiterà la mostra conclusiva di WONDERFUL! (8 dicembre 2021 – 12 gennaio 2022), il premio a sostegno dell’arte italiana under 40 organizzato dal Museo Novecento e promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze in collaborazione con MUS.E e realizzato grazie all’impegno di Publiacqua. Il premio WONDERFUL! è nato in risposta alla pandemia per dare un riconoscimento e un sostegno concreti alla nuova generazione di artisti italiani, duramente colpiti, insieme all’intero sistema artistico, dalla crisi sanitaria ed economica. Attraverso una selezione pubblica a cui hanno partecipato 290 artisti, una giuria tecnica ha scelto gli i giovani Binta Diaw, Riccardo Giacconi, Marco Giordano e Margherita Raso a cui è stata assegnata una borsa di studio della durata di un anno e le cui opere – installazioni e video – saranno presentate adesso in Sala d’Arme, arricchendo il programma di F-light.

Ultimo ma non meno importante il ritorno dei Percorsi a lume di torcia nei musei. Anche per quest’anno piccoli e grandi potranno prendere parte a un programma di itinerari eccezionali, grazie a cui scoprire le bellezze dei Musei Civici Fiorentini secondo un approccio di particolare fascino e coinvolgimento. Ciascun partecipante deve essere munito di propria torcia personale.

La prenotazione è obbligatoria: 055-2768224 info@musefirenze.it

Il costo è di €2,50 (residenti Città Metropolitana di Firenze) o di €5,00 (non residenti Città Metropolitana di Firenze) oltre al biglietto di ingresso dei diversi musei