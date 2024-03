Federica Sciarelli: chi è il figlio della conduttrice di Chi l’ha visto?

Pubblicato il 5 Marzo, 2024

Lei, Federica Sciarelli, è il volto di ‘Chi l’ha visto?‘, uno dei programmi di punta della Rai che nel tempo è diventato un efficace supporto anche alle attività investigative delle forze dell’ordine, collezionando clamorosi scoop. L’ultimo quello della scoperta del cadavere di Antonella Di Massa fatta da una troupe che stava occupandosi del caso di cronaca.

Chi è il figlio di Federica Sciarelli

Federica Sciarelli è molto amata dal pubblico segue la trasmissione che scandaglia il lato più oscuro della nostra realtà quotidiana.

E proprio perché sempre a contatto col male e il dolore che ci circonda, che ciba la cronaca nera, la giornalista e conduttrice ha voluto tenere il più possibile scissa la sua vita privata da quella professionale.

Ha sempre tenuto lonatana la sua famiglia dalla curiosità del pubblico, del gossip, anche se in passato le sono stati attribuiti flirt, smentiti, addirittura con l’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga e con John Henry Woodcock.

Di certo è la mamma di Giovanni Maria.

Il suo unico figlio è nato nel 1996, ha, quindi, 28 anni.

Di lui si sa pochissimo. Anzi nulla, a parte l’amore infinito dichiarato dalla madre in alcune interviste e l’ansia che le provoca, giocoforza, per via di quel con cui è a contatto quotidianamente con Chi l’ha visto?:

“Non sto tranquilla finché non lo vedo rientrare a casa o almeno sento i suoi rumori. Infatti lui mi dice Mamma, questo programma, però! Mi fai venire l’ansia…. Lo so che le mie reazioni possono sembrare eccessive, ma quanti genitori ospito in trasmissione che aspettano, invano, che i propri figli rientrino a casa?”,

ha raccontato a Intimità.

“Certo, le storie che raccontiamo sono eccezioni e non la regola, però è chiaro che a furia di dare notizie del genere non è che posso proprio avere dei sonni tranquilli”, ha aggiunto.

About Post Author