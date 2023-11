Fedez ritorna in tv? Arriva l’indiscrezione sul rapper

Pubblicato il 4 Novembre, 2023

Fedez ritornerà in tv come conduttore? Secondo alcune indiscrezioni – ma il punto interrogativo è d’obbligo – si direbbe proprio di si e la cosa dovrebbe accadere a breve. Vari rumors, infatti, vogliono il rapper milanese, da gennaio, alla conduzione su La7 de ‘Il Milionario‘, lo storico game show per anni in programmazione su Mediaset.

L’indiscrezione

L’indiscrezione arriva dal quotidiano Libero; a partire dai primi di gennaio 2024 o subito dopo Sanremo, Fedez condurrà su La7 ‘Il Milionario’, lo storico programma di Mediaset di proprietà di Fremantle.

Il programma, andrà in onda dal lunedì al venerdì dalle 18,45 alle 20, il programma approderà nella striscia preserale prima del telegiornale. Dopo X Factor, LOL e Celebrity Hunted, il cantante milanese torna in tv questa volta con un programma tutto suo.

Da La7, intanto non arrivano conferme e fanno sapere di non voler commentare l’indiscrezione.

About Post Author