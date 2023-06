Chiara Ferragni e quella ‘domanda’ a Fedez. Fan scatenati: “State perdendo la dignità”

Pubblicato il 24 Giugno, 2023

I Ferragnez sono in vacanza per qualche giorno in Puglia con i figli, Leone e Vittoria. Chiara si è aggregata di ritorno da da Monte Carlo dove ha partecipato ad un evento dedicato al lusso. L’influencer, come è solita fare, ha postato, una ricca documentazione fotografica sul profilo di Fedez che ha generato una serie di commenti – molti divertiti – ma, alcuni anche ‘feroci’. Il motivo? Alcuni follower non hanno per niente apprezzato la “domanda” – evidentemente ironica – che Chiara ha fatto a suo marito, indossando una maglietta che anticipava il quesito.

Nella foto si vede Chiara Ferragni che indossa una maglietta con la scritta: “Anche se ho le tettine mi ami lo stesso” e il rapper, come didascalia, ha risposto: “Sì”, con tanto di cuore rosa con i brillantini.

Proprio alcuni giorni fa, Chiara aveva risposto a un hater che sotto una sua foto le aveva chiesto con un certo astio dov’era il suo seno che – a sua detta – non si vedeva nemmeno. L’influencer aveva quindi risposto che era fierissima di avere un seno minuto e che questo non era mai stato per lei motivo di vergogna o disagio.

Sta di fatto, però, che i follower, non hanno di certo apprezzato la foto di Chiara Ferragni che poneva la domanda ‘ironica’ e alcuni hanno commentato in maniera pesante; qui ne riportiamo alcuni tra i più significativi: “State perdendo la dignità”, “Madonna, la quarta elementare”.