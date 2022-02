Ferrara: evento fieristico con 8 lavoratrici in nero, imprenditore sanzionato.

Sono otto le lavoratrici “in nero” scoperte dalla Guardia di Finanza di Ferrara durante un controllo di polizia economico-finanziaria eseguito per la verifica della corretta applicazione delle norme che disciplinano i rapporti di lavoro dipendente.

Nel dettaglio, i finanzieri della Compagnia di Ferrara, nel corso un’ispezione eseguita nel pieno svolgimento di una manifestazione fieristica, hanno scoperto, nel capoluogo estense, 8 lavoratrici impiegate come “hostess” dell’evento, prive di qualsivoglia contratto di lavoro ed in assenza di garanzie previdenziali ed assistenziali.

Durante il controllo, tutte le lavoratrici hanno dichiarato di essere state reclutate direttamente da un collaboratore di un imprenditore ferrarese, impegnato nella organizzazione di convegni e di campagne di marketing, con la promessa di un pagamento “in nero” di 70 euro giornalieri al termine della prestazione. Lo stesso titolare dell’attività, non è stato in grado di esibire alcuna documentazione che potesse provare la regolarità delle posizioni lavorative.

L’imprenditore è stato quindi diffidato alla regolarizzazione delle dipendenti per il periodo di lavoro prestato in nero, alla stipula del contratto di lavoro ed al mantenimento in servizio delle lavoratrici per almeno tre mesi, secondo la normativa giuslavorista. Allo stesso è stata inoltre elevata la cosiddetta “maxisanzione”, ossia una pena pecuniaria per ogni lavoratore irregolare, per un importo complessivo compreso da un minimo di € 14.400,00 ad € 86.400,00. In caso di mancata adesione alla “diffida”, l’importo della maxisanzione per l’imprenditore potrebbe arrivare ad un massimo di € 172.800,00.

L’esito del controllo è stato successivamente comunicato all’I.N.P.S., all’I.N.A.I.L., alla Direzione Territoriale del Lavoro ed Agenzia delle Entrate per i profili di competenza.