Festività natalizie: la ricetta dei Petrali

Il dolce per eccellenza della città di Reggio Calabria nel periodo natalizio: i petrali. Le origini di questo dolce sono molto confuse anche se la versione più accreditata è una: sembrerebbe che li preparasse un prete per poi donarli ai fedeli. Ma quale è la ricetta segreta tramandata dalle nonne ai nipoti? Prendete carta e penna.

Ingredienti

250 g di Farina

150 g di burro

100 g zucchero

2 tuorli di uova

Ripieno

40 g di noci

40 g di mandorle

40 g di pinoli

50 g di fichi secchi

50 g uvetta (facoltativa)

1 tazzina di caffè

1 tazzina di vincotto

un cucchiano di miele

Buccia di mandarino grattugiata

cioccolato (a scelta)

Preparazione ripieno

Tritate finemente noci, mandorle, pinoli e fichi secchi e metteteli in un pentolino con il vincotto, caffè, miele e cioccolato se scelto. Cucinateli a fiamma bassa fino a quando non si scioglierà il tutto e diventerà un impasto compatto. Grattugiate la buccia di un limone o di un mandarino e fate riposare l’impasto per una notte in frigo.

Preparate la pasta frolla base unendo farina, tuorli, burro e zucchero e mescolate fino a quando non verrà un impasto omogeneo da far riposare un’oretta in frigo.

Stendete la pasta frolla tagliata a pezzi con il mattarello e realizzare con un bicchiere in vetro medio la formina dei petrali. Mettete un cucchino di impasto al centro del cerchio e chiudeteli come fossero una mezza luna.

Cucinateli in forno per 20′ a 180 gradi. Sfornateli e decidete se lasciarli semplici o farcirle nella copertura con del cioccolato fondente o marmellata.