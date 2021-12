Firenze, arriva Creativa Christmas regali di Natale artistici e artigianali

Presentata questa mattina “Firenze Creativa Christmas”, una campagna per promuovere gli acquisti dalle botteghe storiche fiorentine. L’iniziativa è promossa da Artex e Comune di Firenze. Sul sito www.firenzecreativa.it, sarà possibile andare alla scoperta degli artigiani e dei creativi fiorentini da incontrare nelle botteghe e negli atelier, per farsi guidare da loro nella ricerca dell’oggetto più adatto.

www.firenzecreativa.it

Non sarà solo un sito internet a promuovere il regalo natalizio artigianale ma ci sarà una parte social con una piantina guida che permetterà di conoscere tutte le botteghe artigiane che partecipano al progetto.

In questo modo il consumatore potrà trovare il regalo più originale.

“L’obiettivo è quello di valorizzare le produzioni locali, portatrici di valori storici, culturali, sociali ed economici, sostenendo e pubblicizzando prodotti fatti a mano, duraturi, sostenibili, fiorentini e, ovviamente, belli – spiega Giovanni Lamioni, presidente di Artex – Un ritorno alle origini, dunque, lontano dal consumismo usa e getta degli ultimi anni, che rispecchia anche un atteggiamento più attuale, eco sostenibile ed in linea con le principali politiche nazionali e internazionali”.

“Siamo vicini agli artigiani della città – ha detto l’assessore alle attività produttive Federico Gianassi –. Siamo al loro fianco nella battaglia della ripartenza perché l’artigianato di Firenze rappresenta un pezzo importante della nostra economia e per questo insieme ad Artex lanciamo la campagna per sensibilizzare tutti a comprare fiorentino e ad affidarsi ai nostri artigiani per gli acquisti di Natale. Se concentreremo le nostre attenzioni per i regali sull’artigianato non solo faremo regali belli ma daremo anche un contributo alla ripartenza delle nostre attività”.

“Da questo periodo complesso legato alla pandemia deriva senz’altro un’attenzione maggiore a tutte quelle che sono le produzioni del territorio e a noi limitrofe – commenta Giacomo Cioni, presidente Cna Firenze – Un grazie a chi stimola l’attenzione per le produzioni artigianali e locali primo tra tutti l’amministrazione comunale che ha un grandissima sensibilità verso questo aspetto. La salute delle imprese va via via migliorando lo si deduce dai dati della ripresa, anche se con alti e bassi e con una diversità da settore a settore. Quello che registriamo è la voglia di andare avanti, di farcela nonostante tutto e questo è nel dna dell’essere artigiano”.

“E’ un momento fondamentale per il rilancio di questo settore – dichiara Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Firenze – Promuoverlo in questo periodo dell’anno può rappresentare un punto di ripartenza che noi tutti auspichiamo dopo mesi di forte difficoltà. Per questo motivo ci auguriamo che fiorentini e toscani accolgano questo appello e procedano con acquisti di qualità che raccontano la nostra tradizione.”