Basket Mercato. Fortitudo Bologna: un ritorno in maglia biancoblu, la società felsinea ha raggiunto un accordo con Jacopo Borra.

Nato a Torino il 9 maggio 1990, centro di 215 cm, Jacopo Borra è cresciuto cestisticamente nel settore giovanile della Fortitudo. Proprio con la maglia della Effe, ha collezionato alcune presenze a referto, in serie A, tra il 2007 e il 2009, per poi giocare una decina di minuti di media a partita nella Fortitudo griffata Amori che nella stagione 2009/10, sul campo, conquistó la promozione in serie A2 al culmine di un’interminabile finale Playoff, contro Forlì.

Nella stagione 2010/11, Jacopo è approdato per un primo biennio a Treviglio, per poi giocare nella nostra penisola a Pistoia, Omegna, Barcellona Pozzo di Gotto, Roseto e Imola. Nell’estate 2017, si è concretizzato il suo ritorno a Treviglio, dove ha giocato quattro stagioni consecutive in serie A2, fornendo un contributo decisivo per le sorti del Club lombardo e chiudendo l’ultimo campionato (stagione 2020/21) ad una media di 11 punti e 8 rimbalzi nella fase regolare, incrementando i suoi dati statistici a 13 punti e 12,2 rimbalzi di media, nella seconda fase.

Nei primi mesi dell’attuale stagione agonistica, Borra ha indossato la maglia della Dinamo Sassari e ora (con il numero 99 sulle spalle) vivrà una nuova, importante esperienza con la Effe.

Jacopo ha anche vestito la maglia della nostra Nazionale con le rappresentative Under 16, Under 18 e Under 20, venendo convocato (nel 2012) anche dalla Nazionale maggiore sperimentale.