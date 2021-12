Genoa-Milan 0-3: La decidono Ibra e Messias (highlights)

Dopo due sconfitte di fila, il Il Milan torna alla vittoria vincendo 3-0 sul campo del Genoa dell’ex Shevchenko, nella gara valida per la 15a Giornata di Serie A. Rossoneri in vantaggio con una punizione dal limite di Ibrahimovic al 10′, raddoppio prima dell’intervallo grazie alla rete di testa di Messias. Del brasiliano anche il mancino vincente al 61′ per la doppietta all’esordio da titolare in rossonero. CLICCA QUI PER GLI HIGHLIGHTS DI GENOA-MILAN 0-3.

GENOA-MILAN 0-3

RETI: 10’pt Ibrahimovic, 47’pt Messias, 16’st Messias

GENOA (3-5-2): Sirigu, Vanheusden, Masiello (32′ st Bani), Vasquez, Ghiglione, Sturaro (1′ st Hernani), Badelj (17′ st Galdames), Rovella (32′ st Portanova), Ekuban, Bianchi (17′ st Pandev). Panchina: 1 Semper, 22 Marchetti, 2 Sabelli, 11 Behrami, 14 Biraschi, 94 Touré, 44 Buksa. All. Shevchenko.

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Kalulu, Tomori, Kjaer (4′ pt Gabbia, 1′ st Florenzi), Hernandez, Tonali (31′ st Saelemaekers), Kessié, Messias, Krunic, Diaz (31′ st Bakayoko), Ibrahimovic (15′ st Pellegri). Panchina: 1 Tatarusanu, 83 Mirante, 5 Ballo, 14 Conti, 17 Leao, 27 Maldini. All. Pioli.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

NOTE: Angoli 2-6; recuperi 4′ e 3′.

Ammoniti: Gabbia, Masiello, Rovella per gioco scorretto.