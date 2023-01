Giovanni Allevi parla delle sue cure: “Aspettatemi”

Pubblicato il 29 Gennaio, 2023

Dopo l’annuncio della malattia dato a Giugno del 2022 il musicista è tornato a parlare delle sue condizioni di salute e delle cure che sta affrontando.

Giovanni Allevi ha condiviso un nuovo aggiornamento sulla sua situazione di salute attraverso un post sui social. Nonostante non abbia fornito informazioni specifiche, ha condiviso una foto di un libro che gli consente di unire i ricordi con la sua attuale esperienza di trattamento del mieloma. In precedenza, aveva annunciato pubblicamente di essere malato e di dover intraprendere un percorso di cura.

Il libro menzionato nel post è intitolato “L’arte della guarigione” scritto da Franco Voltaggio. Nel suo messaggio su Instagram, Allevi ha scritto: “Ho adorato questo libro durante il mio periodo universitario. Per secoli, la guarigione è stata considerata una forma di magia, praticata dagli sciamani in cui la competenza del medico alchimista si univa alla totale fiducia del paziente, che si affidava completamente alle sue cure”. Inoltre ha aggiunto: ” La scienza intanto ha fatto passi da gigante senza dimenticare quel passato. Qui in Istituto si respirano il talento, l’intuizione, la forte volontà di guarire ed alleviare le sofferenze, con un farmaco, ma anche con un sorriso. Ce la stiamo mettendo tutta! Aspettatemi! Giovanni”



L’annuncio della malattia nel 2022

Il 18 giugno 2022, Allevi aveva fatto sapere attraverso un post sui social di aver scoperto di avere un mieloma e che avrebbe dovuto cancellare tutti i suoi impegni per iniziare un percorso di cura: “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa. La mia angoscia più grande è il pensiero di recare un dolore ai miei familiari e a tutte le persone che mi seguono con affetto. Ho sempre combattuto i miei draghi interiori in concerto insieme a voi, grazie alla Musica. Questa volta perdonatemi, dovrò farlo lontano dal palco. Giovanni”