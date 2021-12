Gra bloccato dagli attivisti per il clima, pesanti ripercussioni in carreggiata esterna

Caos del lunedì mattina accentuato dagli attivisti per il clima che bloccano il Gra. Sul posto la polizia

“Emergenza climatica ed ecologica”: questo lo striscione mostrato dagli attivisti per il clima che si sono seduti sulle carreggiate del Gra, bloccando la marcia.

L’orario scelto, quello della mattinata, alle 8:30: orario di punta per i lavoratori romani. Una ventina i partecipanti di Extinction Rebellion che hanno attuato la loro protesta congestionando un tratto di carreggiata esterna del GRA.

“Siamo terrorizzati e furibondi per le decisioni del nostro governo, perché la crisi climatica ed ecologica è già qui e ci sta distruggendo. Le nostre città sono sommerse dalle alluvioni, i nostri raccolti distrutti dalla grandine e dalla siccità. Ci ribelliamo oggi con azioni non violente per chiedere l’istituzione di assemblee dei cittadini sul tema della crisi climatica ed ecologica”.