Grottaglie: Leonardo, Maraio (Psi) ‘Preoccupazione per lavoratori’

“Desta molta preoccupazione quanto sta accadendo alla Leonardo One Company, dove è stato indetto dalla Fiom-Cgil e dalla Uilm uno sciopero per il prossimo 6 dicembre. La Leonardo è tra le principali eccellenze nel settore della Difesa e dell’Aerospazio. Qui, interi settori come quello della produzione dell’aeronautica civile vivono una crisi legata al trasporto aereo, che non può essere superata senza un coinvolgimento diretto del Governo. Il rischio è quello che il Sud paghi ancora una volta il prezzo più alto. Siamo vicino ai lavoratori e faremo sentire la nostra voce affinché il Governo apra immediatamente un confronto con le parti sociali e le imprese coinvolte, a partire da Leonardo, che disegni il futuro e le prospettive dell’industria della Difesa nel nostro Paese con garanzie certe sia industriali che occupazionali“. Lo ha dichiarato in una nota il Segretario del Psi, Enzo Maraio.