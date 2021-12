Grottaglie (TA): Crisi Leonardo, il 6 dicembre sciopero generale

Lo Snavl Confsal Taranto si coalizza con i lavoratori del gruppo LEONARDO, con sede a Grottaglie, per la loro lotta in virtù della mancanza di risposte serie da parte dei responsabili Nazionali. Gli stessi lavoratori da tempo chiedono all’azienda e al Governo, presente nel gruppo con il 30% di compartecipazione e alle istituzioni regionali, denunciando le criticità del sito Grottaglie, per la monocommitenza. Rivendicando la necessità di portare altro lavoro aggiuntivo, al fine di garantire una prospettiva occupazionale più consistente a tutti i lavoratori e tranquillità alle loro famiglie. Per lunedì 6 dicembre è stato indetto uno sciopero generale di tutto il gruppo Leonardo con manifestazione nazionale a Roma. Lo Snalv-confsal è vicino alle loro battaglie democratiche, auspicando in una risoluzione positiva della vertenza. (Il segretario provinciale Salvatore Mattia)