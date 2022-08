Pubblicato il 30 Agosto, 2022

I The Kolors in visita ai Bronzi di Riace. Il gruppo, divenuto famoso dopo il talent Amici, nella serata odierna si esibirà a San Giovanni di Gerace. Accompagnati dal sindaco Carmelo Versace, la visita al Museo Archeologico di Reggio Calabria ha lasciato senza parole i ragazzi del gruppo ed in particolar modo il frontman Stash che ha così commentato: “Fantastico essere qui. Invito tutti a visitare i Bronzi. Sono due opere straordinarie, è stato davvero emozionante vederle dal vivo. Ho avuto la pelle d’oca quando ce le avevo di fronte. Invito chiunque passi da qui a vivere questo momento di emozione intensa“.