Il papà di Laura Pausini a The Voice Senior

Fabrizio Pausini, il papà di Laura, a The Voice Senior. Il 76enne di Solarolo (RA), bassista e cantante di lungo corso diplomato in fisarmonica, tra i protagonisti della trasmissione Rai condotta da Antonella Clerici.

Fabrizio Pausini ha cantato “Ed io, tra di voi” di Charles Aznavour sul palco di #TheVoiceSenior per la seconda puntata di Blind Auditions in onda ieri sera venerdì 3 dicembre 2021. Tutti e quattro i giudici Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Orietta Berti si sono girati. Fabrizio ha scelto poi di entrare nel team di D’Alessio.

A fare il tifo da casa per nonno Fabrizio, i tre nipotini e le figlie Laura e Silvia. Laura su Instagram ha pubblicato il suo incoraggiamento:”Anche per noi sono 4, anzi 5 si! Sei stato fantastico Nonno, siamo tutti con te!

In bocca al lupo!Paola, Cecilia, Matteo, Laura e Silvia”.