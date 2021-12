Il reggino Cristian Bilardi da Gallico vola a Parigi per il Mondiale

Il reggino Cristian Bilardi pronto per i Mondiali di Parigi

Da Gallico a Parigi a colpi di breaking. Il reggino Cristian Bilardi, in arte Mowgly giorno 4 dicembre sarà a Parigi per disputare il Mondiale di breakingfids, scelto dalla Federazione Italiana Danza Sportiva. Nella giornata di ieri l’incontro con il Presidente del CONI Malagò e quello FIDS Resciniti.

Il Comunicato CONI

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha ricevuto oggi pomeriggio – al Foro Italico – una delegazione della Federazione Danza Sportiva, guidata dal Presidente Enzo Resciniti. La rappresentanza era composta, in particolare, dagli atleti che domani partiranno per partecipare ai Mondiali Breaking WDSF, la disciplina che rappresenta la novità assoluta del programma olimpico di Parigi 2024. Cristian Bilardi, Alessandra Chillemi, Antilai Sandrini e Alessio Signore hanno illustrato i loro propositi in vista dell’imminente rassegna iridata e le ambizioni in vista del percorso di avvicinamento ai prossimi Giochi Estivi. All’incontro hanno partecipato anche tecnici, medici e dirigenti che accompagneranno la squadra in Francia. Il Presidente Malagò ha espresso ai quattro breakers la più sincera vicinanza del CONI e dell’intero sport italiano per le sfide che li attendono, con la certezza che sapranno promuovere l’immagine migliore del movimento tricolore a livello internazionale.