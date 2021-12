In casa Roma l’obbiettivo di Gennaio è Tolisso del Bayern Monaco

Pinto sulla Bundesliga: non solo Grillitsch e Roca, tra i profili seguiti dai giallorossi c’è anche quello di Corentin Tolisso

Ai giallorossi serve rinforzare la rosa, soprattutto al centrocampo. Gli occhi di Thiago Pinto sarebbero quindi su Corentin Tolisso, classe 1994 e 14 trofei in bacheca. Il giocatore è in scadenza di contratto e per prenderlo potrebbe bastare veramente poco. Non trova più spazio nell’attuale squadra del Bayern Monaco e lo stesso Tolisso ha chiesto la cessione.

Principalmente nel ruolo di mediano, ma anche mezz’ala visto il suo passato da esterno. Tolisso in carriera ha giocato praticamente in ogni zona del centrocampo, eccelle in fase di contenimento ma sa garantire quegli strappi e quegli inserimenti che in questa stagione non sembrano poter venire da Veretout.

L’unica incognita pesante è la condizione fisica. Il centrocampista infatti sembra abbastanza fragile al livello di tenuta, dal 2020 sarebbero 42 le gare che non ha disputato per infortuni. Nel 2019 invece un’operazione alla caviglia lo aveva tenuto fuori dal campo per 71 giorni.

Sono proprio gli infortuni a frenare la sua crescita, che sembrava essere esplosa quando firmò 10 goal in 40 presenze con i bavaresi. E’ protagonista nei mondiali vinti in Russia nel 2018, in cui è presente in 5 partite tra cui la finale contro la Croazia. Nel 2020 vince la Champions con la sua squadra, rendendosi protagonista con 3 goal in 10 presenze.

E’ stato convocato anche nei recenti Europei vinti dall’Italia, ma con l’arrivo del nuovo tecnico Nagelsmann viene considerato niente più di una riserva.