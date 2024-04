In coma dopo una caduta: fantino 23enne di Mores muore in Australia

Pubblicato il 3 Aprile, 2024

Stefano Cherchi, fantino di origini sarde, era caduto da cavallo il 20 marzo scorso e non si era più ripreso.

Stefano Cherchi, 23 anni, fantino originario di Mores, in Sardegna, la scorsa mattina è morto in un letto dell’ospedale di Canberra, in Australia, dopo una rovinosa caduta a cavallo durante una gara nell’ippodromo australiano di Thoroughbred Park. Il giovane, considerato una delle promesse del galoppo internazionale, durante il terribile incidente aveva subito un grave trauma cranico ed una forte emorragia interna che non gli ha lasciato scampo. Una morte assurda che ha sconvolto un’intera comunità. Al punto che il suo allenatore storico, Andrea Atzeni, anche lui fantino molto conosciuto, lo aveva raggiunto in Australia, dove già c’erano i genitori di Stefano e una sorella. Il giovane, conosciutissimo in Inghilterra, dove aveva vinto oltre cento gare, dopo aver fatto uno stage negli Stati Uniti, era approdato nella terra dei canguri dove aveva iniziato a vincere, come sempre. Era infatti considerato una promessa del galoppo internazionale.

