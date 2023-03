“In hotel, in Trentino, ci hanno chiesto di cambiare tavolo perché sono disabile”: la denuncia di Tommaso

Pubblicato il 9 Marzo, 2023

La denuncia di Tommaso, 24 anni, affetto da sindrome di Norrie, (non gli permette di vedere) è di quelle di cui non vorremmo mai scrivere e, invece, siamo costretti a farlo ancora una volta, per dovere civico prima che giornalistico. “In vacanza in Trentino con la mia famiglia i gestori dell’hotel volevano farci pranzare in una saletta isolata perché alcuni ospiti erano ‘infastiditi’ dalla mia presenza. Mi sono sentito trattato come un cane”, questo ha denunciato sui social Tommaso e i suoi genitori.

Il suo post di denuncia

“Sono Tommaso, ragazzo cieco che non parla. Ho ricevuto un atto di pesante discriminazione…. Mi trovavo in un hotel a San Martino di Castrozza. Degli ospiti della sala ristorante erano infastiditi dalla mia presenza e se ne sono lamentati con l’albergatrice che ha proposto ai miei di prendere i pasti successivi in una saletta separata dai vetri ambrati oscurati”.

Il post è stato pubblicato su Facebook da Cecilia Bonaccorsi, mamma di Tommaso, 24enne affetto dalla sindrome di Norrie che non gli permette di vedere e gli provoca una disabilità cognitiva importante. La donna, scrivendo a nome di Tommaso, ha raccontato di un atto di discriminazione subito dal figlio mentre si trovavano in vacanza in Trentino.

“Sono stato trattato come un cane – continua il post – non ammesso nella sala ristorante comune. Ovviamente siamo ripartiti perché non è piacevole restare dove non si è graditi. Vacanze rovinate e tanto ma tanto amaro in bocca. “Condividi tra le tue conoscenze se vogliamo evitare che ad altri accada ciò che è capitato a noi”, si legge ancora nel post.

Cecilia ha spiegato – in un’intervista a Repubblica che, nonostante il figlio fosse affetto da una disabilità grave, in 24 anni di vita non gli hanno mai precluso alcuna esperienza e con lui hanno sempre viaggiato anche all’estero. Quest’anno per la vacanza in Trentino hanno dovuto scegliere una struttura diversa dalla solita, dato che era al completo.

Cecilia ha mandato una mail all’hotel, prima della prenotazione, informando l’albergo che il figlio era affetto da disabilità proprio “per evitare sorprese”. Cecilia e il marito, Remo Pimpinelli, hanno riflettuto giusto un attimo sulla proposta dell’albergatrice di spostarsi da quel tavolo che era stato loro assegnato e hanno – logicamente concluso che quella era una richiesta “umiliante e offensiva” e hanno deciso di ritornare a Roma senza attendere oltre, interrompendo la vacanza, immediatamente.

Le scuse dell’hotel che “non bastano” per i genitori

L’hotel, ha fatto sapere Cecilia, si è scusato con una mail per il disagio ma, la risposta dei genitori è stata: “Mi spiace ma, non le accetto”.