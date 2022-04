Incidente ad Albaro, 30enne si schianta in moto nella notte. Condizioni gravi

Pubblicato il 23 Aprile, 2022

Questa notte un Incidente ad Albaro in via Trento. Un motociclista intubato e portato in codice rosso al San Martino

Schianto nella notte in via Trento ad Albaro, un trentenne ha perso il controllo del proprio motociclo per ragioni ancora da accertare e si è andato a schiantare contro alcuni veicoli parcheggiati, ferendosi gravemente.

Sul posto è intervenuto il personale del 118 .

Sulla dinamica dell’incidente sta indagando la polizia locale.