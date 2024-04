Pubblicato il 2 Aprile, 2024

Il interprete principale della serie televisiva Rai su Ispettore Stucky, Giuseppe Battiston, è stato coinvolto in un incidente mentre si trovava sul fiume Sile, nel Veneto. La barca su cui si trovava è capovolta, causando la caduta dell’attore in acqua. L’evento si è verificato durante le riprese della serie televisiva, con l’intera troupe presente per registrare l’accaduto. Ecco i dettagli dell’incidente.

L’INCIDENTE DURANTE LE RIPRESE

Nel corso della giornata di sabato 30 marzo, il team di produzione di una serie televisiva della Rai si trovava ad effettuare riprese vicino al fiume Sile, in Veneto, quando si è verificato un imprevisto coinvolgente il cast. Le sequenze da girare erano destinate alla serie televisiva su Ispettore Stucky, in cui l’attore Giuseppe Battiston interpreta il celebre investigatore. La regia aveva programmato di registrare una scena ambientata sul fiume, a bordo di una barca, e per questo aveva reclutato rematori esperti per manovrarla mentre gli attori recitavano le loro parti. I vogatori erano stati selezionati tra i membri della Canottieri Sile, abituati a navigare sulle acque del fiume veneto. Tuttavia, qualcosa è andato storto improvvisamente, causando il ribaltamento dell’imbarcazione.

CADONO NEL FIUME

Circa alle 14:00, l’imbarcazione su cui si trovava l’attore Giuseppe Battiston, insieme a una telecamera e due rematori, ha ribaltato, gettando tutti in acqua. Secondo quanto ricostruito, il cavo d’acciaio e una carrucola potrebbero essersi impigliati in un ostacolo, causando il rovesciamento della barca e del suo equipaggio in acqua. In quella parte del fiume, la profondità è di circa 3 metri e la corrente è piuttosto forte. Per fortuna, sul set erano presenti anche squadre di soccorso, preparate proprio per situazioni come questa. Due bagnini esperti sono intervenuti immediatamente per prestare soccorso alla troupe, che rischiava di essere trascinata dalla corrente verso una cascata.

IL COMMENTO

Oltre al momento di paura, l’incidente si è concluso senza eccessivi problemi. Successivamente, è stato intervistato il presidente del gruppo canottieri del Sile per commentare l’accaduto. “Abbiamo fornito una barca speciale per vogatori esperti, progettata per quattro persone,” ha spiegato Massimo Donadon. “Tuttavia, per esigenze di ripresa, abbiamo dovuto rimuovere due rematori e inserire una telecamera e un attore. È stato un po’ come guidare una moto stando in ginocchio sulla sella. La barca era ancorata alla riva, ma probabilmente un movimento improvviso ha causato il ribaltamento. Sapevano che c’era un certo rischio, tanto che avevamo già due soccorritori pronti a intervenire in muta. Stavamo utilizzando il mezzo in un modo diverso rispetto a quello previsto. Tuttavia, la situazione era sotto controllo e nessuno è rimasto ferito. La telecamera potrebbe aver subito dei danni cadendo in acqua e domani esamineremo le condizioni della barca.” Questi imprevisti sono parte integrante del lavoro per attori e produttori televisivi e talvolta sono inevitabili quando la creatività richiede di spingersi oltre i limiti prestabiliti.

