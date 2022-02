Postino incauto causa incidente a Latina: ferito il conducente dell’altra auto

Un pomeriggio particolarmente difficile per le pattuglie del 118 di Latina, che sono dovute intervenire, quasi in contemporanea, su tre fronti per incidenti stradali: due a Latina ed uno a Sezze.

In particolare, uno si è verificato a Latina, in strada Sabotino, nel tratto compreso tra gli incroci con le strade Nascosa e Lunga.

A scontrarsi due auto, a causa della manovra avventata di un portalettere di Poste Italiane. Uscendo da un accesso privato, infatti, il postino non ha visto arrivare l’altra auto che, trovatasi di fronte la Panda bianca e gialla, non ha potuto evitare l’urto.

Un urto molto violento che ha scaraventato la seconda vettura, condotta da un ragazzo che lavora in zona, all’interno del fossato che costeggia la strada.

Proprio quest’ultimo ha riportato le conseguenze peggiori, tanto che ci sono voluti i vigili del fuoco per estrarlo dall’auto. Trasporto d’urgenza all’ospedale dai sanitari del 118, è stato ricoverato in pronto soccorso con fratture in diversi punti del corpo.

Trasporto in ospedale anche per l’altro automobilista.

Sul posto gli agenti della polizia stradale che hanno dovuto effettuare i rilievi, cosa che ha chiuso al traffico la strada per diverso tempo causando disagi alla circolazione stradale.