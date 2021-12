Incidente mortale sulla Tuscolana: scooter contro un palo, muore 51enne

Gravissimo l’impatto, il conducente dello scooter è deceduto durante il trasporto in ospedale

Romano Misino aveva solo 51 anni, lascia una moglie e due figli. Il sinistro che lo ha coinvolto ha avuto luogo questa mattina intorno alle ore 9:00, all’altezza del civico 510 della strada consolare in zona Arco di Travertino-Appio Latino.

Ancora da accertare le dinamiche che hanno provocato l’incidente: sul posto la polizia scientifica per i rilievi del caso. Gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale, hanno potuto capire fino ad ora che Romano Misino stava procedendo in direzione Roma Centro a bordo di una scooter Honda Silver Wing, quando all’altezza dell’intersezione con via Rocca di Papa, ha perso il controllo del mezzo a due ruote. Dopo poco l’impatto violento contro un palo della luce che lo ha sbalzato sull’asfalto. Da subito in gravi condizioni, si è cercato di rianimarlo nell’attesa dei soccorsi che lo hanno poi provato a trasportare all’ospedale San Giovanni Addolorata, ma Romano Misino è deceduto durante la corsa disperata dell’ambulanza.

Lo scooter è stato ora sequestrato ed avvisati i familiari, proseguono gli accertamenti al fine di ricostruire le cause che avrebbero fatto perdere al 51enne il controllo del veicolo. A tal proposito sono state acquisite le immagini di videosorveglianza, ascoltati alcuni testimoni e disposta l’autopsia: ora la priorità è capire se l’incidente sia avvenuto in maniera autonoma o se ci sia stato il coinvolgimento di terzi.