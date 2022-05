Incidente stradale alle porte di Taranto, muore 42enne

Pubblicato il 11 Maggio, 2022

Un uomo di 42 anni ha perso la vita in incidente stradale avvenuto la scorsa notte a soli due chilometri di distanza dal centro abitato del capoluogo ionico, in direzione Bari. La vittima viaggiava in sella a uno scooter, quando, per cause ancora da accertare, è rimasto coinvolto nel grave incidente in cui ha perso la vita. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato. (Foto Francesco Manfuso)