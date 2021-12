INFINITY CAR: RIMOSSI 4 VEICOLI IN STATO DI ABBANDONO

Prosegue il progetto “Ripuliamo la città” nato dalla convenzione stipulata dal Comune di Piombino con la società Infinity Car per combattere l’abbandono sul suolo pubblico di veicoli non più atti alla circolazione: nella giornata di martedì 7 dicembre sono stati ritirati 3 autoveicoli e un ciclomotore che versavano in stato di abbandono in varie zone della città. In particolare gli autoveicoli si trovavano rispettivamente in via Di Vittorio, in via Senni e a Fiorentina, mentre la moto si trovava in via Verga.

L’iniziativa permette al Comune di segnalare i mezzi abbandonati per farli rimuovere e ai cittadini di usufruire di un servizio di demolizione senza costi aggiuntivi: Infinity Car prenderà in carico il veicolo usurato, ma integro nelle sue parti elettriche e meccaniche, per procedere alla demolizione. Il cittadino dovrà compilare il modulo online, attendere la chiamata da parte della società e presentarsi al momento del ritiro dell’auto. I moduli e tutte le informazioni utili sono disponibili online sul sito dell’azienda: www.ripuliamolacitta.it.