Location a sorpresa per il primo spareggio dell’Italia contro la Macedonia del Nord del 24 marzo, gara valida per la Qualificazione in Qatar. Non si giocherà a Roma ma al Renzo Barbera di Palermo. Ad annunciarlo Gabriele Gravina, il quale ha dichiarato: “Ci siamo confrontati con Mancini ed abbiamo scelto Palermo”.