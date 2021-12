Jesolo, manutenzione degli asfalti, stanziato più di mezzo milione di euro

L’amministrazione ha approvato lavori di sistemazione dei tappeti d’usura. Tra gli interventi previsti, anche l’asfaltatura del parcheggio dello stadio Bennati

9.12.2021 – Le strade di Jesolo si rifanno il look. L’amministrazione comunale ha approvato due diverse delibere per liberare risorse necessarie alla sistemazione dei tappeti di usura di alcune strade cittadine. I lavori riguardano arterie cruciali come via Martin Luther King e via Ca’ Gamba, ma anche il completamento dell’asfaltatura del parcheggio dello stadio Bennati.

Più nel dettaglio, la giunta ha approvato il progetto esecutivo che dà il via libera a una prima tranche di interventi in concomitanza con l’arrivo della stagione invernale. L’atto prevede la sistemazione, e in alcuni tratti il completo rifacimento, del tappeto d’usura delle vie Bolivar e Nazario Sauro, dove verrà inoltre realizzato un passaggio pedonale rialzato. Parallelamente saranno sollevate e sistemate le radici degli alberi lungo via Colleoni e nei tratti iniziali di via Bafile e via Aquileia. Per questo specifico tipo di manutenzione, ogni anno il Comune stanzia circa 150.000 euro dedicandoli ai marciapiedi e altrettanti alla sede stradale dove si creano dossi che nella quasi totalità dei casi dipendono dallo sviluppo delle radici dei pini marittimi. Questa particolare specie di alberi è tutelata dai Beni Ambientali lungo tutta la fascia che si estende dalla battigia a 400 metri di distanza verso l’entroterra. La manutenzione deve quindi essere realizzata in maniera molto attenta e scrupolosa, da parte di esperti. La rimozione delle radici non deve, infatti, compromettere la salute della pianta e la sua integrità evitando di danneggiarla o, peggio, creare le condizioni che potrebbero determinarne la morte e la successiva caduta. Nel corso del 2021, l’amministrazione comunale ha definito una serie di interventi che hanno riguardato specialmente via Verga e via Oriente, poi, più in generale, l’area della Pineta. Altri lavori hanno coinvolto la sede stradale in porfido di piazzetta Casa Bianca e piazzetta Carducci.

Ma le delibere prevedono anche un’importante lavoro di sistemazione del parcheggio dello stadio Bennati, attualmente in ghiaia, completandolo con l’asfaltatura e la realizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche. La spesa prevista per questo primo pacchetto di interventi è di 62.000 euro.

La giunta comunale ha inoltre aggiornato il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli interventi di manutenzione ordinaria in diverse strade cittadine, tenendo conto dell’esito di sopralluoghi e delle segnalazioni pervenute dalla cittadinanza. Alle strade già considerate dai progetti di intervento precedenti, si aggiungono così via Ca’ Gamba e via Danimarca, via Fornaci, via Borgonuovo e via Martin Luther King. In questo caso l’amministrazione ha previsto una spesa di 510.000 euro.

“Il primo obiettivo cui abbiamo puntato con l’approvazione di questi interventi è la messa in sicurezza di quei tratti della rete stradale cittadina che, per diverse cause, risultano oggi danneggiati nonostante la manutenzione ordinaria a cui il Comune provvede durante l’anno – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici e vicesindaco della Città di Jesolo, Roberto Rugolotto -. La manutenzione degli asfalti, però, riguarda anche il decoro urbano, che per una città turistica come Jesolo ha una valenza particolare e rappresenta un biglietto da visita per tutti i turisti che ci raggiungono, d’estate ma non solo”.