Jesolo, nel 2021 superati 26.700 abitanti, il numero più alto finora

Jesolo ha chiuso l’anno superando la soglia dei 26.700 residenti, il numero più alto della sua storia. Nel corso dell’anno il Comune ha registrato 1.513 nuovi residenti e 818 trasferimenti in altro Comune

27.1.2022 – La popolazione di Jesolo cresce. L’Ufficio Statistica del Comune ha completato la raccolta e l’elaborazione dei dati relativi agli eventi anagrafici registrati nel corso del 2021. Dal minuzioso lavoro emerge come Jesolo abbia registrato un nuovo record di residenti. Al 31 dicembre il Comune registrava infatti 26.713 residenti, il maggiore dal 1929 – anno a partire dal quale si hanno tracce statistiche di tale aspetto – ad oggi. Considerando gli ultimi vent’anni, la popolazione di Jesolo è cresciuta anno dopo anno fino al 2012. Al 31 dicembre di quell’anno la città contava 26.054 residenti. L’anno dopo la popolazione scese fino a 24.906 persone per poi risalire a 26.031 e riprendere la crescita.

La città ha potuto raggiungere la soglia attuale di residenti grazie al bilancio in positivo tra nuovi residenti e cittadini che invece hanno lasciato Jesolo per trasferirsi in altri Comuni o all’estero. Nel corso del 2021 sono state 1.513 le persone che hanno spostato la propria residenza a Jesolo. Un dato che, anche in questo caso, rappresenta una nuova soglia massima. Negli ultimi 20 anni, solamente altre tre volte la città ha registrato un numero di nuovi residenti superiore a 1.000: nel 2008 con 1.008, nel 2016 con 1.005 e nel 2018 con 1.323. A lasciare Jesolo nel 2021 sono state invece 818 persone.

“Questi dati sono molto interessanti perché forniscono informazioni di rilievo sull’evoluzione di Jesolo e della sua comunità, rappresentando uno strumento di interpretazione del loro futuro – dichiara il sindaco della Città di Jesolo, Valerio Zoggia –. Certo vanno letti con attenzione e guardando ai dettagli. Ripuliti dalle possibili storture, emerge che il numero di persone che scelgono Jesolo per vivere tutto l’anno è in crescita. Siamo molto felici di tale fenomeno, perché significa che la città non rappresenta più solo una meta turistica ma per molti è diventata la nuova casa. Parliamo soprattutto di giovani coppie, che qui hanno trovato lavoro e servizi”.