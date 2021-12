Jesolo rinuncia a Miss Italia

30.11.2021 – La dichiarazione del sindaco Valerio Zoggia:

“Negli ultimi mesi ho partecipato, insieme ai rappresentanti delle diverse associazioni di categoria della città, a numerosi incontri con gli organizzatori della manifestazione. Sono stati momenti di confronto, durante i quali abbiamo raccolto informazioni, ascoltato proposte e in cui ne abbiamo avanzate di nostre. Passaggi a cui sono seguite riflessioni approfondite sui possibili vantaggi di cui Jesolo avrebbe potuto godere nell’ospitare nuovamente una delle manifestazioni più amate e seguite dagli italiani, che fa parte della storia del costume del nostro Paese, e che gli anni scorsi ha contribuito a rendere popolare la nostra città – dichiara il sindaco della Città di Jesolo, Valerio Zoggia –. Jesolo è molto legata a Miss Italia, ma quest’anno abbiamo dovuto compiere valutazioni più ampie, che tenessero conto di aspetti nuovi e ulteriori, determinati dalle condizioni generate dalla pandemia. Tutti elementi che, in ultima analisi, vanno a incidere sulla possibilità di impegnare risorse per eventi e manifestazioni, e che nel caso di Miss Italia non avrebbero riguardato solamente le casse del Comune ma anche quelle delle associazioni di categoria. La decisione condivisa, seppure a malincuore, è stata dunque quella di rinunciare per quest’anno all’evento con l’auspicio che non si tratti di un addio ma solo di un arrivederci”.