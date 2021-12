Juventus: Allegri, ‘Contento per il primo posto, ma penso già al Venezia’

“Siamo contenti per il primo posto, ma agli ottavi di finale comunque non sarà facile – dice Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, commentando il successo sul Malmoe, firmato Kean -. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, ma nella ripresa abbiamo avuto un approccio non buonomdal punto di vista mentale, abbiamo allentato la tensione e l’attenzione, così non va bene. Ora ci tuffiamo nel campionato: a Venezia dovremo avere un altro approccio, il campo sarà stretto e tanti dei miei giocatori non lo conoscono: è la partita più a rischio, quella per la quale sono più preoccupato”.