Juventus, il gesto di Giuntoli a Manna sugli spalti fa il giro del web: un tentativo per convincerlo a restare?

Pubblicato il 3 Aprile, 2024

La Juventus riporta una vittoria in Coppa Italia con un risultato di 2-0 contro la Lazio nel primo incontro della semifinale allo Stadium. Una vittoria che ha portato sollievo a tutti, inclusi i dirigenti presenti in tribuna. Le immagini dell’esultanza sfrenata di Giuntoli e Manna al gol di Chiesa hanno rapidamente circolato sul web. Si parla di Manna, che secondo le ultime voci, sta per assumere il ruolo di direttore sportivo del Napoli.

Juventus-Lazio, l’esultanza di Giuntoli e Manna al gol dell’1-0

Più che un semplice gol, il vantaggio 1-0 realizzato da Chiesa ha rappresentato un momento di riscatto. È stata la fine di un periodo di difficoltà che si è protratto per troppo tempo. Non solo i tifosi, che avevano manifestato il proprio disappunto fischiando la squadra di Allegri al termine del primo tempo, hanno lasciato andare un sospiro di sollievo. Anche i dirigenti, in questa occasione, si sono mostrati estremamente entusiasti. Quando le telecamere hanno ripreso il segmento della tribuna dello Stadium riservato ai vertici della Juventus, hanno catturato un Giuntoli particolarmente esuberante e un Manna altrettanto felice, nonostante sia in procinto di assumere un ruolo nell’ambito del Napoli.

Il gesto: un tentativo per convincerlo a restare?

TuttoSport descrive quanto avvenuto in tribuna con fervore. Giuntoli ha abbracciato con intensità il suo collega e braccio destro, mentre quest’ultimo esplodeva di gioia, afferrandolo per il colletto quasi a dirgli: “Dove pensi di andare!”, come riporta il giornale. Questo episodio, come spesso accade, è diventato virale sui social, soprattutto perché è avvenuto proprio nel giorno in cui il nome di Manna è stato associato al Napoli. Infatti, De Laurentiis ha scelto di affidarsi al giovane e promettente dirigente della Juventus, che ha giocato un ruolo fondamentale nel progetto della Next Gen bianconera. Interpellato sulla questione prima dell’inizio della importante sfida di Coppa Italia, Giuntoli ha preferito non commentare: “Non mi esprimo su voci di corridoio, preferisco concentrarmi sulla partita”.

Verso il Napoli: cominciano gli sfottò dei tifosi della Juve

Le immagini di questo tipo inevitabilmente suscitano opinioni contrastanti tra i tifosi. I sostenitori della Juventus prendono in giro i rivali del Napoli: “La loro evidente insicurezza nei nostri confronti è così palese che scelgono solo dirigenti juventini più di noi”, commenta ‘Juve a Tre Stelle’. “L’esultanza moderata di Manna… suggerirei un po’ di Maalox ad ADL”, ironizza Moonwalker. “Non mostratela a DeLa, altrimenti Manna rischia di rimanere senza lavoro il primo giorno”, aggiunge Francesco. Nel frattempo, i tifosi del Napoli sono divisi. “Ma cosa dovrebbe fare? È un affiliato alla Juventus. Giuntoli ha festeggiato uno scudetto a Napoli in modo giustificato, lo stesso modo in cui Conte ha festeggiato alla Inter dopo essere stato un’icona della Juventus”, sostiene Manuel. Tuttavia, c’è chi contesta il suo legame con il club bianconero.

