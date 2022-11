La disabile Giovanna Montrone deve pagare 9.500 euro di multa per un sit in su sedia a rotelle

Pubblicato il 30 Novembre, 2022

La disabile Giovanna Montrone ha ricevuto un decreto penale di condanna per una manifestazione nei locali della Regione Puglia. Giovanna Montrone dell’associazione “Stop alle barriere” è stata condannata per interruzione di pubblico servizio ed invasione di edificio. La condanna si riferisce ad una manifestazione di protesta nei locali della Regione Puglia avvenuta nel luglio 2021; il Pubblico Ministero le ha inviato un decreto penale di condanna e una multa di 9.500 euro. Giovanna Montrone – che vive su una sedia a rotelle a causa della poliomelite – in un’intervista all’edizione barese di Repubblica racconta di aver inviato alla Questura la comunicazione sulla manifestazione: “Abbiamo detto che saremmo rimasti finché non ci avessero dato risposte e così è stato. Siamo usciti soltanto dopo aver firmato un accordo“. Della denuncia lei e altri sette hanno saputo direttamente con l’arrivo dei primi decreti di condanna, all’inizio di novembre. La prima domanda che mi è venuta in mente – si chiede Giovanna – è: “Vedendo le date, questa denuncia l’hanno messa in cima a tutti i fascicoli? Ci sono denunce che restano bloccate per anni e noi dopo neanche un anno e mezzo siamo già stati condannati”. Comunque Montrone spiega che si opporrà al decreto: “Ci siamo rivolti a un gruppo di professionisti che sono già al lavoro per presentare ricorso. Ci difenderemo davanti al giudice”. Di certo Giovanna non si è “pentita” del suo comportamento: “Questa per me è una medaglia, ma fra noi condannati ci sono anche persone giovani, che potrebbero partecipare a concorsi pubblici e che con questo procedimento pendente non possono certamente farlo”. (Foto d’apertura: Profilo facebook dell’Associazione “Stop alle barriere”)