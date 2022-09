La Legge di Bilancio 2022 non prevede riforme per il gioco d’azzardo italiano

Pubblicato il 5 Settembre, 2022

Nonostante l’attesa relativa alla possibilità di una riforma del gioco d’azzardo in Italia, la Legge di Bilancio 2022 non prevede alcuna modifica sulla situazione attuale. Questo non può che confermare l’andamento conflittuale tra operatori e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Questo perché essi vorrebbero certificare le loro licenze, ma ciò va contro i desideri di ADM di dimezzare le dimensioni del campo del gioco d’azzardo italiano.

Il tribunale amministrativo del Tar di Roma si è pronunciato a favore dei concessionari italiani ed ha permesso a 30 operatori di gioco online il diritto d’estensione della validità delle loro licenze fino al dicembre 2022. Ciò però è un provvedimento di breve durata, pertanto ci si aspetta che sostanziali modifiche possano avere atto mediante decreti legge nel futuro prossimo.

Ma vediamo quali saranno le modifiche che ci si aspettava dalla legge di bilancio 2022 e cerchiamo di capire se si conosce di più riguardo la futura riforma.

Cosa ci si aspetta dalla riforma

Gli obiettivi sono fondamentalmente 3 e comporterebbero: riduzione al minimo possibile del gioco d’azzardo ritenuto come problematico, il contrasto delle attività di gioco del mercato nero con conseguente termine dello stesso, ottimizzazione delle entrate fiscali che rientrano tra quelle adibitamente autorizzate. La possibilità che queste modifiche abbiano atto sarà strettamente legata all’avanzamento delle stesse tramite dei decreti legge che potrebbero trovare approvazione in data ancora da stabilirsi.

Cosa succederà sul piano terrestre

Gli operatori con attività su suolo terrestre in Italia subiranno una riorganizzazione territoriale, l’obiettivo sarà quello di ridurre le aree destinate al gioco a posti specifici autorizzati ed approvati secondo le nuove normative. Alla stessa maniera la regione Piemonte si è fatta avanti in maniera indipendente avviando una raccolta firme per cambiare legge. Allo stato attuale non si sa di più riguardo all’evoluzione possibile o alle tempistiche di un’eventuale approvazione, ma si riconosce l’urgenza di una presa in considerazione che ponga atto ad un cambiamento considerato come del tutto necessario.

L’urgenza di intervento per la riforma

L’intervento normativo richiede una certa urgenza, questo per via della scadenza delle 11 concessionarie di macchine da gioco per slot e VLT avvenuta già a marzo e le relative concessioni dei negozi di scommesse avvenuta a giugno 2022. Visto l’ancora mancante piano d’azione nell’approvata legge di bilancio 2022, il sottosegretario di Stato al Ministero dell’economia e delle finanze Federico Freni ha ammesso come un’eventuale legge di delega non possa essere vista come una soluzione definitiva. Questo perché senza alla base un regolamento stabile e omogeneo, essa non troverebbe grande utilità.