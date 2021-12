La Reggina sprofonda sempre di più: al “Via del Mare” arriva la quarta sconfitta consecutiva

Un 2-0 che sancisce la quarta sconfitta per i calabresi

Crisi Reggina ormai innegabile. Gli amaranto escono sconfitti anche dal Via del Mare di Lecce, collezionando la quarta sconfitta consecutiva. L’involuzione della squadra calabrese è ormai sotto gli occhi di tutti, con il ritiro arrivato dopo la sconfitta contro l’Ascoli che a poco è servito.

Contro il Lecce di Baroni, Montalto e compagni non hanno potuto fare nulla se non assistere all’ennesima debacle. Gioco confusionario e poche idee mostrate dagli amaranto, contro una rosa composta da calciatori di ben altra categoria. La facilità con cui i giallorossi hanno dominato dal primo all’ultimo minuto ha fatto da cornice ad un risultato più che giusto. Non pervenuti invece i calabresi, protagonisti dell’ennesima prestazione scialba dopo quelle già mostrate contro Cremonese, Benevento ed Ascoli.

Bocciati tutti i reparti amaranto, con Aglietti che dovrà fare a meno di Cionek ed Hetemaj nel prossimo match contro l’Alessandria, protagonisti di un’ingenua sceneggiata che ha fatto scattare la diffida. Bocciato anche l’attacco, con Rivas non pervenuto e Montalto protagonista di un match all’insegna del sacrificio. A tutto campo il giovane Cortinovis, alla ricerca di un equilibrio che nel corso del match non ha invece trovato.

Cambi su cambi per Aglietti che ha tentato il possibile, non riuscendo a trovare la giusta quadra nonostante l’ingresso in campo di Tumminello, Galabinov e Ricci.

Al triplice fischio è l’ex Baroni ad esultare il primo posto in classifica con i 9mila tifosi presenti sugli spalti; crolla invece a picco Aglietti insieme alla sua Reggina.