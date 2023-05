Si laurea in biologia ma il padre ha trovato un biglietto per la finale di Europa League e andrà a Budapest

Pubblicato il 26 Maggio, 2023

Mercoledì 31 maggio si gioca la finale di Europa League tra Siviglia e Roma, un appuntamento importantissimo per la tifoseria giallorossa che, dopo la Conference League dell’anno scorso, sogna di conquistare il secondo trofeo europeo di grandissimo prestigio.

Un richiamo fortissimo per i tifosi della Roma, compreso un papà di 60 anni che ha preferito la finale della “Maggica” alla laurea della figlia. La curiosa vicenda è stata raccontata proprio da Marta, la figlia dell’uomo, che mercoledì si laureerà in biologia ma non avrà al suo fianco il papà, che ha preferito volare a Budapest per seguire la finale della Roma.

Il racconto di Marta: “Mio padre preferisce la Roma a me”

La studentessa, prossima alla laurea, ha raccontato la sua vicenda al programma “I lunatici” condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta di notte su Rai Radio 2: “Mi chiamo Marta e vorrei raccontarvi una cosa che mi sta facendo rimanere male. Mercoledì mi laureo in biologia, ma mio padre non sarà alla cerimonia perché mi ha detto di aver trovato dei biglietti per la finale di Europa League tra Roma e Siviglia a Budapest. Per un uomo di 60 anni la laurea della figlia viene dopo la sua squadra di calcio”.

La questione ha aperto un dibattito piuttosto acceso dove si sono create due fazioni. Molte persone si sono schierate a favore della ragazza, sostenendo che non si può mettere una partita di calcio, benché sia una finale europea, davanti alla laurea della propria figlia. Tuttavia c’è anche chi va controcorrente e sostiene che bisogna capire le necessità e le esigenze dei tifosi che amano la loro squadra del cuore.

Qualcuno ha provato a suggerirle di rimandare la discussione della tesi, una soluzione però difficilmente praticabile e quindi Marta si laureerà senza il sostegno del padre.

Il precedente illustre di Daniele De Rossi

La finale della Roma sta provocando non pochi “problemi”, poiché anche l’ex calciatore De Rossi si è trovato in una situazione simile. Lui stesso ha ammesso di essere stato invitato a seguire la finale di Europa League della sua amata Roma: “La Roma tramite Vito Scala mi ha gentilmente invitato e con grande dispiacere ho dovuto rifiutare, ma quando un pezzo del tuo cuore si diploma tu non puoi mancare, non c’è finale che tenga. Fate i bravi, ve prego”.

Insomma De Rossi non ha dubbi: per quanto il suo cuore sia totalmente colorato di giallorosso per lui la prima cosa è la figlia Gaia che proprio mercoledì si diplomerà. La sera poi di corsa a vedere e a tifare la sua amata Roma.

