Pubblicato il 22 Giugno, 2023

La Giunta regionale ha approvato la copertura finanziaria per i lavori da eseguire sul piazzale della stazione ferroviaria di Lecce: 1,5 milioni di euro circa. I lavori, già cominciati e ripresi, e accolti con estrema soddisfazione dal sindaco, Carlo Salvemini, e dagli assessori regionali Delli Noci e Maurodinoia stanno creando non pochi disagi a tassisti, disabili e operatori dei mezzi pubblici.

Lavori piazzale stazione, la denuncia e le soluzioni di Lecce Movimento Regione Salento

Questo almeno quanto sostenuto da Giancarlo Capoccia, coordinatore cittadino di Lecce Movimento Regione Salento. Capoccia, si esprime così su quanto sta avvenendo, a seguito dei lavori riguardanti il piazzale della stazione ferroviaria di Lecce, e propone una possibile soluzione: “Le notizie provenienti da viale Oronzo Quarta hanno dell’incredibile. Autobus SGM impossibilitati a svoltare, tassisti bloccati con i clienti a bordo, auto ferme in mezzo la carreggiata. Sapendo che Piazzale Oronzo Massari sarebbe stato interessato dai lavori per la sistemazione dell’area antistante la stazione ferroviaria, che, evidenziamo, sarebbero dovuti terminare il 15 maggio, si doveva intervenire a priori attuando ulteriori modifiche al piano di viabilità. È noto a tutti che il caos del traffico può avere un impatto negativo sulla vita dei lavoratori e delle persone, causando stress, perdite di tempo, rallentamento dell’economia e fornendo una cattiva immagine della città. Le conseguenze possono includere perdite delle corse da parte dei tassisti, ritardi sul lavoro, appuntamenti mancati, aumento dei livelli di inquinamento atmosferico e danni alla salute mentale e fisica. Oggi, l’unico metodo che autisti SGM e/o tassisti hanno per cercare di risolvere il problema, è chiedere l’intervento della pattuglia di Polizia Locale. Ma, questa soluzione, risulta spesso impraticabile a causa dell’enorme sproporzione esistente fra le richieste di intervento che i cittadini rivolgono alla Polizia Locale e le risorse realmente disponibili. A tal proposito abbiamo deciso di inviare all’assessore della Polizia Locale, a quello della mobilità e Comandante delle Polizia Locale, una nostra proposta la quale, secondo il nostro giudizio, potrebbe attenuare la problematica sopra esposta: Temporaneamente non fare accedere i bus urbani in Piazzale Oronzo Quarta e spostare la fermata utilizzata in questo periodo da Salento in Bus in viale Gallipoli (200mt dalla stazione). Questo, anche in considerazione dello scarso utilizzo dei mezzi pubblici i quali, nell’80% dei casi, non vengono adoperati dai viaggiatori che giungono alla stazione. In questo modo si eviterebbe temporaneamente il passaggio di bus ingombranti in un’area divenuta fin troppo piccola. Secondo passaggio da noi suggerito è di invertire, sempre temporaneamente, il senso di marcia in Via di Ussano in modo da far defluire il traffico in direzione via Giuseppe Petraglione, quindi Viale Gallipoli e/o via San Cesario. In questo modo si avrebbero tre vie di uscita dalla stazione: viale Oronzo Quarta, via di Ussano e via Don Bosco. Inoltre riteniamo basilare che gli uffici competenti dell’amministrazione comunale, insieme proprio agli operatori del settore, si impegnino nella pianificazione e nell’attuazione di misure efficaci per affrontare il problema traffico al fine di attenuare al massimo i disagi”.